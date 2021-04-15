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На следующей неделе "красную" зону могут покинуть две области, - KSE

Автор: РБК-Украина

Черновицкая и Львовская области на следующей неделе смогут выйти из "красной" зоны карантина. Также близки к выходу из красного уровня эпидемической опасности Харьковская и Одесская области

Об этом говорится в прогнозе KSE.

"Черновицкая и Львовская область уже на следующей неделе могут выйти из "красной" зоны эпидопасности", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он также посоветовал Львовской области увеличить уровень тестирования на коронавирус на 50%.

По прогнозу KSE, в "красную" зону может попасть Днепропетровская область.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в "красной зоне" остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Также добавились Полтавская, Сумская и Харьковская области.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины назвали регионы, где ситуация с COVID остается "сверхсложной".

По словам министра Максима Степанова, самые большие проблемы наблюдаются в Киеве, Киевской, Львовской и Полтавской областях.

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Новости Украины Львовская областьЧерновицкая областьКарантинКоронавирус
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