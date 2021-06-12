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Словаччина відмовляється від "Супутника V": жителі уникають російської вакцини

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Словаччина, Субота 12 червня 2021 20:03
Словаччина відмовляється від "Супутника V": жителі уникають російської вакцини Фото: Словаччина відмовляється від російського "Супутника V" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Словаччина відмовляється від закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". Причина в тому, що жителі країни уникають цієї вакцини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок в інтерв'ю виданню France 24, передає Аktuality.sk.

За його словами, зараз на складах в Словаччині є 200 000 вакцин "Супутника V", але уряд не розглядає можливість закупівлі додаткових доз цієї вакцини.

Він уточнив, що уряд вирішив відмовитися від російської вакцини через низький інтерес.

"Сьогодні ми бачимо, що кількість тих, хто хотів би пройти вакцинацію "Супутником V", значно знизилася", - говорить глава МЗС Словаччини.

Він також послався на опитування, проведене серед жителів країни. Згідно з опитуванням, інтерес до Російської вакцини проявили від 5000 до 6000 словаків.

У той же час глава МЗС Словаччини зазначив, що вакцина "Супутник V" нині дозволена до застосування, але люди проінформовані, що це незареєстрована вакцина.

Нагадаємо, що Україна заборонила в'їзд іноземцям, які вакциновані "Супутником V". Причина в тому, що ця вакцина не передбачена переліком ВООЗ.

Раніше повідомлялося, що Бразилія рекомендує відмовитися від російської вакцини. Там пояснили, що існують ризики, пов'язані з ефективністю і безпекою вакцини.

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