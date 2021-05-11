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Світовий банк допоможе Україні з COVID-вакцинацією. Затверджено проект на 90 млн доларів

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 18:02
Світовий банк допоможе Україні з COVID-вакцинацією. Затверджено проект на 90 млн доларів Фото: Світовий банк допоможе Україні з COVID-вакцинацією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Світовий банк затвердив проект щодо допомоги Україні з вакцинацією населення від коронавірусу. Проект на суму 90 млн доларів спрямований не тільки на закупівлю вакцин від коронавірусу для України.

Про це повідомила прес-служба Світового банку.

"Нова позика Світового банку допоможе Україні у проведенні вакцинації та закупівлі вакцин, зокрема, і в рамках глобальної ініціативи COVAX", - заявив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Як розповіли в СБ, проект також допоможе покращити інфраструктуру для зберігання та логістики вакцин від коронавірусу.

"Сюди входить організація надання послуг, відшкодування витрат за вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ системи, та проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію", - пояснили в СБ.

У Світовому банку додали, що в рамках проекту Національна служба здоров'я України отримає відшкодування здійснених видатків на вакцинацію 10 млн українців.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовлятися про виробництво COVID-вакцин на своїй території, однак для цього потрібно мати відповідні потужності.

Додамо, у Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що Україні потрібно закупити ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, щоб забезпечити вакцинацію 70% дорослого населення.

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