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Словаччина після смерті жінки обмежує використання COVID-вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Європейський союз, Вівторок 11 травня 2021 18:03
Словаччина після смерті жінки обмежує використання COVID-вакцини AstraZeneca Фото: Словаччина обмежує використання COVID-вакцини AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Міністерство охорони здоров'я Словаччини заявило у вівторок про обмеження використання вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Щеплення препаратом не робитимуть людям, які чекають на першу дозу щеплення.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство заявило, що буде продовжувати використовувати препарат для тих, хто чекає другої дози, і додало, що розглядає різні альтернативи щодо того, як діяти далі.

Рішення було прийнято після того, як державний регулятор медпрепаратів минулого тижня повідомив про смерть 47-річної жінки, яка, ймовірно, була пов'язана з щепленням.

Нагадаємо, Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Зокрема, він не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року. Рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовом. На сьогодні Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що найближчим часом буде підписаний контракт про постачання майже 2 млрд доз вакцини Pfizer до кінця 2023 року.

Зазначимо, Україна на сьогодні використовує вакцину AstraZeneca індійського і південно-корейського виробництва.

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