Словаччина після смерті жінки обмежує використання COVID-вакцини AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я Словаччини заявило у вівторок про обмеження використання вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Щеплення препаратом не робитимуть людям, які чекають на першу дозу щеплення.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство заявило, що буде продовжувати використовувати препарат для тих, хто чекає другої дози, і додало, що розглядає різні альтернативи щодо того, як діяти далі. Рішення було прийнято після того, як державний регулятор медпрепаратів минулого тижня повідомив про смерть 47-річної жінки, яка, ймовірно, була пов'язана з щепленням.