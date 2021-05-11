Словаччина після смерті жінки обмежує використання COVID-вакцини AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я Словаччини заявило у вівторок про обмеження використання вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Щеплення препаратом не робитимуть людям, які чекають на першу дозу щеплення.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство заявило, що буде продовжувати використовувати препарат для тих, хто чекає другої дози, і додало, що розглядає різні альтернативи щодо того, як діяти далі.
Рішення було прийнято після того, як державний регулятор медпрепаратів минулого тижня повідомив про смерть 47-річної жінки, яка, ймовірно, була пов'язана з щепленням.
Нагадаємо, Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Зокрема, він не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року. Рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовом. На сьогодні Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що найближчим часом буде підписаний контракт про постачання майже 2 млрд доз вакцини Pfizer до кінця 2023 року.
Зазначимо, Україна на сьогодні використовує вакцину AstraZeneca індійського і південно-корейського виробництва.