Для створення загального імунітету: в Моршині вакцинують 70% дорослих до 1 травня

Вакцинація проходитиме в межах пілотного проекту, метою якого є створення колективного імунітету в окремому населеному пункті. Питання його ефективності потім детальніше вивчатимуть та аналізуватимуть фахівці.

Загалом у Моршині проживають 4239 людей, 800 з них - діти до 18 років. Наразі 361 дорослий вже отримав першу дозу вакцини.

Тому для створення 70% імунного прошарку для запобігання розповсюдження COVID-19 серед мешканців Моршина необхідно вакцинувати ще 2155 осіб.

Запис на щеплення проти COVID-19 усіх охочих здійснюється через сімейних лікарів та на офіційних ресурсах Моршинської міської ради та Моршинської міської лікарні.