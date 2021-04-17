Для створення загального імунітету: в Моршині вакцинують 70% дорослих до 1 травня

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує вакцинувати проти коронавіруса 70% дорослого населення міста Моршин Львівської області. Це повинні зробити орієнтовно до 1 травня.
Вакцинація проходитиме в межах пілотного проекту, метою якого є створення колективного імунітету в окремому населеному пункті. Питання його ефективності потім детальніше вивчатимуть та аналізуватимуть фахівці.
Загалом у Моршині проживають 4239 людей, 800 з них - діти до 18 років. Наразі 361 дорослий вже отримав першу дозу вакцини.
Тому для створення 70% імунного прошарку для запобігання розповсюдження COVID-19 серед мешканців Моршина необхідно вакцинувати ще 2155 осіб.
Запис на щеплення проти COVID-19 усіх охочих здійснюється через сімейних лікарів та на офіційних ресурсах Моршинської міської ради та Моршинської міської лікарні.
Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, в області розвезуть перші 29 250 доз вакцини Pfizer. Їх поділять порівну - по 1170 доз у кожну з областей та Київ.
Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що станом на сьогодні Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу за контрактами.