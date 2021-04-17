Для создания общего иммунитета: в Моршине вакцинируют 70% взрослых к 1 мая

Вакцинация будет проходить в рамках пилотного проекта, целью которого является создание коллективного иммунитета в отдельном населенном пункте. Вопрос его эффективности потом подробнее изучать и анализировать специалисты.

В целом в Моршине проживают 4239 человек, 800 из них - дети до 18 лет. Пока 361 взрослый уже получил первую дозу вакцины.

Поэтому для создания 70% иммунной прослойки для предотвращения распространения COVID-19 среди жителей Моршина необходимо вакцинировать еще 2155 человек.

Запись на прививку против COVID-19 всех желающих осуществляется через семейных врачей и на официальных ресурсах Моршинской городского совета и Моршинской городской больницы.