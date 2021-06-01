Не відразу після щеплення. МОЗ пояснив, хто вважається повністю вакцинованим

"Загалом, людина вважається повністю імунізованою від COVID-19, коли минуло 2 тижні після отримання другої дози вакцини", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою.

"Якщо ви вакцинувалися лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не пройшло 2 тижні - ви не вважаєтеся повністю імунізованим і ще не маєте ефективного захисту від хвороби", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ підкреслили, що якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, він також не може бути повністю захищений від коронавірусу.

"Навіть після вакцинації вам потрібно дотримуватися протиепідемічних вимог", - йдеться в повідомленні.