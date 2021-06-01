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Не сразу после прививки. Минздрав объяснил, кто считается полностью вакцинированным

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины объяснило, кто считается полностью вакцинированным от коронавируса. В частности, полностью привитыми считаются лица, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"В общем, человек считается полностью иммунизированных от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если с момента получения второй прививки не прошло две недели, то человек не считается полностью иммунизированным.

"Если вы вакцинировались лишь одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло 2 недели - вы не считаетесь полностью иммунизированным и еще не имеете эффективной защиты от болезни", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что если вакцинированный человек, принимает лекарства, подавляющие иммунитет, он также не может быть полностью защищен от коронавируса.

"Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

Напомним, в минувшие выходные в трех городах Украины заработали центры вакцинации, где все желающие могут получить прививку препаратом Sinovac. В течение этих выходных в центрах вакцинировали почти 5 тысяч украинцев.

Кроме того, на прививку в центры вакцинации от COVID в Киеве, Одессе и Львове приглашать по телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.

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