У США скасували масковий режим для COVID-вакцинованих

"У зв'язку з Надзвичайним прогресом, якого ми домоглися в боротьбі проти COVID-19, CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань США, - ред.) зробив сьогодні велику заяву: якщо ви повністю вакциновані - і якщо ви перебуваєте на вулиці, а не у великому натовпі - вам більше не потрібно носити маску", - написав він.

При цьому американський президент зазначив, що вакцинуватися від коронавірусу в США стало простіше, ніж раніше.

"Так, вакцинація-це порятунок Вашого життя і життів оточуючих вас людей. Але вони також допоможуть вам повернутися до нормального життя. Йди зроби укол-це ніколи не було простіше", - додав він.