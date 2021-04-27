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У США скасували масковий режим для COVID-вакцинованих

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкову вимогу на носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Про це Байден повідомив у Twitter.

"У зв'язку з Надзвичайним прогресом, якого ми домоглися в боротьбі проти COVID-19, CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань США, - ред.) зробив сьогодні велику заяву: якщо ви повністю вакциновані - і якщо ви перебуваєте на вулиці, а не у великому натовпі - вам більше не потрібно носити маску", - написав він.

При цьому американський президент зазначив, що вакцинуватися від коронавірусу в США стало простіше, ніж раніше.

"Так, вакцинація-це порятунок Вашого життя і життів оточуючих вас людей. Але вони також допоможуть вам повернутися до нормального життя. Йди зроби укол-це ніколи не було простіше", - додав він.

Нагадаємо, раніше Джо Байден пообіцяв Індії допомогти боротися з серйозним спалахом коронавірусу. США направили в Індії матеріали для виготовлення вакцин.

Крім того, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив, що у США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за 92 дні його президентства.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденвакцинаціяКоронавірус