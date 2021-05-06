США підтримує відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини

"Адміністрація твердо вірить у захист інтелектуальної власності, але для того, щоб покласти край цій пандемії, підтримує відмову від цього захисту для вакцин COVID-19", - сказав

Таку заяву підтримали у Всесвітній організації охорони здоров'я. Її голова Тедрос Адханом Гебрейесус назвав це важливим моментом у боротьбі з

Зазначимо, що на думку ВООЗ тимчасова відмова від захисту дозволить більшій кількості виробників виробляти життєво важливі вакцини.