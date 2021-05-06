США підтримує відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від COVID-19. Це підтвердив президент США Джо Байден у середу.
Про це повідомляє Reuters.
"Адміністрація твердо вірить у захист інтелектуальної власності, але для того, щоб покласти край цій пандемії, підтримує відмову від цього захисту для вакцин COVID-19", - сказав
Таку заяву підтримали у Всесвітній організації охорони здоров'я. Її голова Тедрос Адханом Гебрейесус назвав це важливим моментом у боротьбі з
Зазначимо, що на думку ВООЗ тимчасова відмова від захисту дозволить більшій кількості виробників виробляти життєво важливі вакцини.
Нагадаємо, у Канаді схвалили вакцину Pfizer для дітей від 12 років. Це перша країна, яка схвалила вакцинацію від коронавірусу в такому віці.
Раніше повідомлялося, що вчені спрогнозували, коли українці отримають колективний імунітет від коронавірусу. Складнощі можуть виникнути через дефіцит вакцин, оскільки саме вакцинація може зупинити вірус.