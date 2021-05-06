США поддерживает отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины

"Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но для того, чтобы положить конец этой пандемии, поддерживает отказ от этой защиты для вакцин COVID-19", - сказал

Такое заявление поддержали во Всемирной организации здравоохранения. Ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это важным моментом в борьбе с

Отметим, что по мнению ВОЗ временный отказ от защиты позволит большему количеству производителей производить жизненно важные вакцины.