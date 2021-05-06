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США поддерживает отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины

Автор: Наталья Скороход

США поддерживает отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Это подтвердил президент США Джо Байден в среду.

Об этом сообщает Reuters.

"Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но для того, чтобы положить конец этой пандемии, поддерживает отказ от этой защиты для вакцин COVID-19", - сказал

Такое заявление поддержали во Всемирной организации здравоохранения. Ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это важным моментом в борьбе с

Отметим, что по мнению ВОЗ временный отказ от защиты позволит большему количеству производителей производить жизненно важные вакцины.

Напомним, в Канаде одобрили вакцину Pfizer для детей от 12 лет. Это первая страна, которая одобрила вакцинацию от коронавируса в таком возрасте.

Ранее сообщалось, что ученые спрогнозировали, когда украинцы получат коллективный иммунитет от коронавируса. Сложности могут возникнуть из-за дефицита вакцин, поскольку именно вакцинация может остановить вирус.

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