В США вакцины Moderna и Pfizer испытают на реакцию у людей с аллергией

Вакцини від коронавирусу американських компаній Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб у віці від 18 до 69 років.

У прес-релізі NIH відзначається, що дослідження вакцин Moderna і Pfizer викликано занепокоєнням громадськості повідомленнями про рідкісних, але важких алергічних реакціях на ці препарати. Як зазначив глава структуру NIH інституту інфекційних захворювань Ентоні Фаучи, зібрана в ході випробувань інформація допоможе медикам роз'яснювати людям з високою схильністю до алергії або мастоцити ризики і користь від цих вакцин.

Вчений підкреслив, при цьому, що "для більшості людей користь від щеплення від COVID-19 перевищує можливі ризики".

У NIH пояснили, що в ході досліджень фахівці визначать, чи є алергіки більш схильними до ризику серйозних реакцій на вакцину ніж люди, які не мають таких проблем. "На додаток до цього фахівці вивчатимуть біологічний механізм, а також генетичний ланцюжок або інші фактори, які можуть допомогти визначити пацієнтів, які схильні до найбільшого ризику алергічної реакції", - уточнили в інституті.

Дослідження буде проводитися на базі трьох з половиною десятків дослідницьких центрів в США. У ньому візьмуть участь 3,4 тисячі осіб у віці від 18 до 69 років. Очікується, що результати випробувань будуть відомі до кінця літа поточного року.

У NIH підкреслили, що до теперішнього часу випадки алергічні реакції на вакцину Moderna і Pfizer були рідкісними і спостерігалися у людей з історією таких захворювань.