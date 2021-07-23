У США з'ясували, як вакцинуватися Pfizer, щоб зберегти кращий імунітет до COVID-19

Вчені в США досліджували використання вакцини Pfizer для отримання більш високого імунітету від коронавірусу. Дослідження провели в Оксфордському університеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вчені "Оксфорда" провели дослідження використання вакцини Pfizer, щоб розробити стратегію вакцинації проти штаму коронавірусу "Дельта".

Дослідження показало, що тривалий проміжок часу між першою і другою дозами вакцина Pfizer призводить до більшої кількості антитіл. В той же час одна доза вакцини дає невелику кількість антитіл.

" Рівні нейтралізуючих антитіл проти варіанту "Дельта" були погано індуковані після одноразової дози і не підтримувалися протягом інтервалу перед другою дозою", - зазначають автори дослідження.

"Після двох доз вакцини рівні нейтралізуючих антитіл були вдвічі вище після більш тривалого інтервалу дозування в порівнянні з більш коротким інтервалом дозування", - стверджують вчені.

Вважається, що нейтралізуючі антитіла відіграють важливу роль в імунітеті проти коронавірусу, але не в цілому, оскільки Т-клітини також відіграють певну роль.

Дослідження показало, що загальні рівні Т-клітин були в 1,6 рази нижче при тривалій перерві між дозами на 3-4 тижні, але більш високу частку становили "допоміжні" Т-клітини з довгою перервою, які підтримують довгострокову імунну пам'ять.

Автори підкреслили, що будь-який режим дозування викликає сильну відповідь антитіл і Т-клітин.

Результати дослідження підтверджують думку про те, що, хоча для забезпечення повного захисту від "Дельта" потрібна друга доза, відстрочка цієї дози може забезпечити більш міцний імунітет.