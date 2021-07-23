У США з'ясували, як вакцинуватися Pfizer, щоб зберегти кращий імунітет до COVID-19
Вчені в США досліджували використання вакцини Pfizer для отримання більш високого імунітету від коронавірусу. Дослідження провели в Оксфордському університеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вчені "Оксфорда" провели дослідження використання вакцини Pfizer, щоб розробити стратегію вакцинації проти штаму коронавірусу "Дельта".
Дослідження показало, що тривалий проміжок часу між першою і другою дозами вакцина Pfizer призводить до більшої кількості антитіл. В той же час одна доза вакцини дає невелику кількість антитіл.
"Рівні нейтралізуючих антитіл проти варіанту "Дельта" були погано індуковані після одноразової дози і не підтримувалися протягом інтервалу перед другою дозою", - зазначають автори дослідження.
"Після двох доз вакцини рівні нейтралізуючих антитіл були вдвічі вище після більш тривалого інтервалу дозування в порівнянні з більш коротким інтервалом дозування", - стверджують вчені.
Вважається, що нейтралізуючі антитіла відіграють важливу роль в імунітеті проти коронавірусу, але не в цілому, оскільки Т-клітини також відіграють певну роль.
Дослідження показало, що загальні рівні Т-клітин були в 1,6 рази нижче при тривалій перерві між дозами на 3-4 тижні, але більш високу частку становили "допоміжні" Т-клітини з довгою перервою, які підтримують довгострокову імунну пам'ять.
Автори підкреслили, що будь-який режим дозування викликає сильну відповідь антитіл і Т-клітин.
Результати дослідження підтверджують думку про те, що, хоча для забезпечення повного захисту від "Дельта" потрібна друга доза, відстрочка цієї дози може забезпечити більш міцний імунітет.
У дослідженні взяли участь 503 медичних працівників.
Нагадаємо, що Pfizer будуть виготовляти в Південній Африці. Це роблять для того, щоб вакцина стала доступною по всьому світу.
Раніше повідомлялося, що Іспанія відмовилася від вакцини AstraZeneca. Залишки доз передадуть іншим країнам після того, як вакцинують старше покоління.