Стало відомо, скільки доз COVID-вакцини Україна отримає від США

Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу . Це гуманітарна допомога, про яку нещодавно заявили в адміністрації президента США.

Про це повідомили в Офісі президента України .

Так, питання надання Україні вакцин від коронавірусу було піднято під час телефонної розмови українського президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом.

Зеленський подякував Байдену за рішення поділитися вакцинами з Україною, щоб подолати пандемію коронавірусу.

"Це збереже життя багатьох українців. США укотре підтвердили відданість стратегічному партнерству з Україною", - наголосив президент України.