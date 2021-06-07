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Стало відомо, скільки доз COVID-вакцини Україна отримає від США

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу. Це гуманітарна допомога, про яку нещодавно заявили в адміністрації президента США.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Так, питання надання Україні вакцин від коронавірусу було піднято під час телефонної розмови українського президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом.

Зеленський подякував Байдену за рішення поділитися вакцинами з Україною, щоб подолати пандемію коронавірусу.

"Це збереже життя багатьох українців. США укотре підтвердили відданість стратегічному партнерству з Україною", - наголосив президент України.

Нагадаємо, 3 червня у Білому домі заявили, що Байден виділив 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги країнам, які цього потребують. Поділитися вакцинами вирішили, зокрема, з Україною, Канадою та Південною Кореєю.

Як писало РБК-Україна, до цього Байден пообіцяв, що США стануть "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн. Додамо, що під час президентства Дональда Трампа імпорт вакцин з США був під забороною.

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Новини України Вакцина від коронавірусуСполучені Штати АмерикиГуманітарна допомога