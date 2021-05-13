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Степанов: 100-відсоткової COVID-вакцинації українців не вдасться досягти

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Україна, Четвер 13 травня 2021 19:30
Степанов: 100-відсоткової COVID-вакцинації українців не вдасться досягти Фото: Максим Степанов, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинувати від коронавірусу 100% українського населення не вдасться. За його словами, в міністерстві сподіваються вакцинувати принаймні 70% дорослих українців.

Про це йшлося в ефірі каналу "НАШ".

Як розповів міністр, після вакцинації 70% населення в Україні, скоріш за все, скасують карантинні обмеження.

"Досягти 100% знищення вірусу, напевно, неможливо. 100% вакцинації буде досягти неможливо. Ми дуже сподіваємося, що ми переконаємо громадян, щоб це було 70%. Зрозуміло, що зовсім інші режими будуть досягнуті. Карантинні режими, напевно, будуть скасовані", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні планують до кінця року вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення. Водночас президент Володимир Зеленський поставив уряду мету вакцинувати до 24 серпня понад половину дорослих українців.

Як заявляв глава МОЗ, поставлену президентом мету потенційно можна виконати, для цього щомісяця потрібно вакцинувати 5,6 млн українців.

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