Степанов назвав симптоми індійського штаму COVID: він більш агресивний

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу , який зафіксований в Індії. Цей різновид covid більш агресивна, ніж штами з ПАР і Великобританії.

Про це Степанов заявив під час брифінгу у вівторок, 11 травня.

"Світом поширюється новий штам коронавірусу. Він агресивніше, ніж південно-африканський і британський штами. Він виражений надважкої клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту і нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки критичних уражень слизової носа і горла", - заявив Степанов.

За його словами, цей штам вірусу вже "підбирається до України" і зафіксований в Польщі, Румунії та ряді інших країн Європи.