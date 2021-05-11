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Степанов назвав симптоми індійського штаму COVID: він більш агресивний

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу, який зафіксований в Індії. Цей різновид covid більш агресивна, ніж штами з ПАР і Великобританії.

Про це Степанов заявив під час брифінгу у вівторок, 11 травня.

"Світом поширюється новий штам коронавірусу. Він агресивніше, ніж південно-африканський і британський штами. Він виражений надважкої клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту і нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки критичних уражень слизової носа і горла", - заявив Степанов.

За його словами, цей штам вірусу вже "підбирається до України" і зафіксований в Польщі, Румунії та ряді інших країн Європи.

Нагадаємо, в Індії стався масштабний спалах коронавірусу. Майже щодня в країні фіксують понад 400 тисяч нових заражень, а днями підтвердили новий антирекорд щодо летальних випадків-за добу померли понад 4 тисячі осіб.

На початку травня Україна закрила в'їзду в країну з Індії для запобігання поширенню індійського штаму COVID.

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