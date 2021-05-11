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Степанов назвал симптомы индийского штамма COVID: он более агрессивный

Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая.

"Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов.

По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.

Напомним, в Индии произошла масштабная вспышка коронавируса. Почти ежедневно в стране фиксируют более 400 тысяч новых заражений, а днями подтвердили новый антирекорд по летальным случаям - за сутки умерли более 4 тысяч человек.

В начале мая Украина закрыла въезда в страну из Индии для предотвращения распространения индийского штамма COVID.

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