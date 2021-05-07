Степанов заявив про вихід України з третьої хвилі COVID

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу. Уже завтра в Україні не буде жодного регіону в "червоній" зоні карантину.
За його словами, вже сьогодні Державна комісія ТЕБ та НС проведе засідання, на якому Сумська область буде виведена з "червоної" зони епідемічної небезпеки.
"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки", - написав Степанов.
Міністр зазначив, що на піку епідемії в лікарнях перебувало 44 тисячі пацієнтів на кисневої терапії.
"Це були дуже складні 2 місяці ... Але ми впоралися. Здолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус. Тому зараз дуже важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних", - додав він.
Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ готує подання про виведення Сумської області з "червоної" зони. Це останній регіон, який знаходиться в зоні з жорстким карантином.
Відзначимо, за словами головного санлікаря Віктора Ляшка, в Україні з початку третьої хвилі COVID в "червону" зону потрапили 14 областей і Київ. В середньому регіони перебували в умовах жорсткого карантину 37 днів.