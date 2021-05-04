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Країни G20 підтримають введення паспортів вакцинації, - Bloomberg

Автор: РБК-Україна

Міністри туризму країн Групи двадцяти (G20) за підсумками сьогоднішньої зустрічі у форматі відеоконференції підтримають введення паспортів вакцинації від COVID. Це дозволить швидше відновити туристичний сектор.

Про це пише Bloomberg з посиланням на проект спільної заяви.

Згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg, паспорти вакцинації допоможуть туристичній галузі відновитися швидше, що благотворно вплине на світову економіку.

"Ми підкреслюємо, що відновлення подорожей і туризму вкрай важливо для відновлення світової економіки через прямий і непрямий вплив цього сектора на інші", - йдеться в проекті заяви.

Крім того, в документі пандемію назвали можливістю сформувати більш стійкий, життєздатний і відкритий туристичний сектор.

Нагадаємо, раніше Євросоюз розділив країни на три групи для тестування цифрових паспортів вакцинації від COVID. Перша група з семи країн почне тестування вже в травні.

До цього Європейський парламент заявив, що паспорти вакцинації не повинні обмежувати свободу пересування між країнами. При цьому паспорти будуть діяти протягом року і не будуть проїзним документом.

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