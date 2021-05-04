Країни G20 підтримають введення паспортів вакцинації, - Bloomberg

Міністри туризму країн Групи двадцяти (G20) за підсумками сьогоднішньої зустрічі у форматі відеоконференції підтримають введення паспортів вакцинації від COVID. Це дозволить швидше відновити туристичний сектор.

Про це пише Bloomberg з посиланням на проект спільної заяви.

Згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg, паспорти вакцинації допоможуть туристичній галузі відновитися швидше, що благотворно вплине на світову економіку.

"Ми підкреслюємо, що відновлення подорожей і туризму вкрай важливо для відновлення світової економіки через прямий і непрямий вплив цього сектора на інші", - йдеться в проекті заяви.

Крім того, в документі пандемію назвали можливістю сформувати більш стійкий, життєздатний і відкритий туристичний сектор.