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За добу в Україні 4 606 нових COVID-випадків

Автор: Инна Собора

В Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 269 дітей та 108 медпрацівників.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Так, за минулу добу госпіталізовано 1 665 осіб, померло 178 людей. Одужали понад 12,5 тисяч.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 27 443 особи,
  • методом ІФА – 11 957 осіб,
  • експрес-тестами – 23 350 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Нагадаємо, в Україні за 20 травня підтвердили 4 984 нових випадків коронавірусу.

Раніше повдіомлялося, що Україна найближчим часом почне вакцинувати від COVID жителів окупованих територій.

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