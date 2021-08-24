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За добу в Україні зробили ще понад 71 000 щеплень від COVID

Автор: РБК-Україна

За минулу добу, 23 серпня 2021 року, в Україні зробили ще понад 71 000 щеплень від COVID. З початку вакцинальної кампанії в країні зробили понад 8 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за добу 71 427 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 142 особи, повністю імунізовані - 43 285 осіб.

Протягом доби працювали:

  • 604 мобільні бригади,
  • 2 321 пункт щеплення;
  • 328 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено - 5 099 802 оосби, з них отримали одну дозу - 5 099 800 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 179 661 особа.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна протягом серпня і вересня отримає близько 6,5 млн доз вакцин проти коронавірусу.

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