За сутки в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID

За минувшие сутки, 23 августа 2021, в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID. С начала вакцинальной кампании в стране сделали более 8 млн прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.
Сообщается, что за сутки 71 427 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы - 43 285 человек.
В течение суток работали:
С начала прививочной кампании привиты - 5 099 802 человека, из них получили одну дозу - 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 179 661 человек.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина в течение августа и сентября получит около 6,5 млн доз вакцин против коронавируса.