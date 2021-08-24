За сутки в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID

За минувшие сутки, 23 августа 2021, в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID . С начала вакцинальной кампании в стране сделали более 8 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за сутки 71 427 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы - 43 285 человек.

В течение суток работали:

604 мобильные бригады,

2 321 пункт прививки;

328 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты - 5 099 802 человека, из них получили одну дозу - 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 179 661 человек.