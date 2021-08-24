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За сутки в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID

Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки, 23 августа 2021, в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID. С начала вакцинальной кампании в стране сделали более 8 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за сутки 71 427 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы - 43 285 человек.

В течение суток работали:

  • 604 мобильные бригады,
  • 2 321 пункт прививки;
  • 328 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты - 5 099 802 человека, из них получили одну дозу - 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 179 661 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина в течение августа и сентября получит около 6,5 млн доз вакцин против коронавируса.

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