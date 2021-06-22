За добу в Україні зробили менше 9 тисяч щеплень від коронавірусу

Так, 21 червня одну дозу отримали 6 751 людина, повністю імунізовані - 2 395 людей.

Протягом доби працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення; та 20 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 732 613 людей, з них отримали 1 дозу – 1 732 611 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 095 458 щеплень.

Станом на 21 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 721 320 людей.