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Зв'язок між вакциною Johnson & Johnson та утворенням тромбів поки не підтверджентй, - EMA

Автор: РБК-Україна

Зв'язок між вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson та утворенням тромбів поки не підтверджений. Комітет з безпеки продовжує розслідування зв'язку.

Про це заявили в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA), передає Reuters.

Також в Європейський регулятор повідомив, що йому відомо про рішення американського колеги призупинити використання вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 з рідкісних випадків утворення тромбів.

Нагадаємо, 12 квітня компанія Johnson & Johnson почала поставляти свою вакцину Janssen країнам Європейського союзу.

Сьогодні компанія Johnson & Johnson оголосила про те, що відкладає застосування своєї вакцини Janssen на території Європи через можливу зв'язку вакцини з утворенням тромбів.

Додамо, що федеральні агентства охорони здоров'я США рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

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