Тернопіль і Бережани готуються до обмежень "червоної зони": повний список

У зв'язку з внесенням Тернополя і Бережан (Тернопільська область ) до "червоної зони" з 28 вересня там будуть діяти відповідні обмеження. Сьогодні було прийнто рішення щодо заходів для цих двох міст.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в Бережанах фіксують найвищий показник інцидентності за останні 14 днів - понад 688 випадків на 100 тисяч населення. Це більш ніж у шість разів більше, ніж середній показник в Україні. І у 17 разів більше, ніж базовий показник, який становить 40 на 100 тисяч населення.

Степанов зазначив, що на засіданні державної комісії ТЕБ та НС за участю регіональної комісії Тернопільської області та представників місцевих органів влади вирішили, що з 00:00 28 вересня будуть діяти наступні обмеження:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення. Висадка дозволяється;

прийом відвідувачів установами культури, кафе, ресторанами, ТРЦ, спортивними центрами та іншими розважальними закладами (в тому числі кінотеатрами);

заборонена робота закладів торгівлі, але з винятками. Дозволяється торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, ліками, медичними виробами, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом.

Також дозволено ведення банківської і страхової діяльності, медичної і ветеринарної практики, роботу АЗС, СТО, об'єктів поштового зв'язку та ремонт комп'ютерів;

Також дозволено ведення банківської і страхової діяльності, медичної і ветеринарної практики, роботу АЗС, СТО, об'єктів поштового зв'язку та ремонт комп'ютерів; заборонено відвідування соціальних або реабілітаційних установ. Крім установ, які надають соціальні екстрені послуги, роботи центрів обліку бездомних і так далі.

Степанов додав, що регіональна комісія ТЕБ та НС пообіцяла запровадити особливий порядок роботи міського транспорту.

"А також будуть певні особливості щодо навчального процесу. Всі ці особливості... в тому числі змішане навчання, наскільки ми зрозуміли, у школах... Вони всі, на нашу думку, тільки позитивно вплинуть на захворюваність", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ повернувся в "жовту зону". У ній заборонено відвідування установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку. Також обов'язково носіння масок, перевезення тільки сидячих пасажирів, заповнюваність кінотеатрів не більше 50%.

Згідно з новим зонування, в "оранжеву зону" потрапили Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Харків і Чернівці.