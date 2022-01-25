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Тернопіль посилює карантин з 26 січня: що заборонять

Автор: Марія Кучерявець

У Тернополі від завтра, 26 січня посилять карантинні обмеження. Рішення було прийнято міським оперативним штабом через погіршення епідеміологічної ситуації в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Сергія Надала.

"За результатами роботи штабу прийнято ряд додаткових обмежень на території громади. Згідно з критеріями МОЗ, зараз Тернопіль відноситься до "помаранчевої" зони, тому ми повинні запроваджувати додаткові обмеження для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності", - розповів мер.

Що заборонять?

Зокрема, з 26 січня в Тернополі буде заборонено:

  • роботу закладів харчування після 22:00 (окрім роботи на винос та доставки);
  • масові зібрання: дискотеки і святкові події;
  • роботу кінотеатрів та інших закладів культури з заповненістю залів більше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • відвідування ТРЦ без COVID-сертифікатів або негативного результату ПЛР-тесту.

При цьому весь персонал закладів громадського харчування, торгівлі та інших закладів побутового обслуговування населення (крім товарів першої необхідності), повинен бути на 100% вакцинований від коронавірусу.

Школи на "дистанційку"

Від завтра учні 5-11 класів за необхідності навчатимуться дистанційно, а учні 1-4 класів - у звичному форматі.

Рішення про перехід на онлайн-навчання керівники шкіл прийматимуть самостійно - відповідно до ситуації з COVID. Садочки ж працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львівській області.

Додамо, що Рівненська зона перейде в "червону" зону з 27 січня.

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