Тернопіль посилює карантин з 26 січня: що заборонять

"За результатами роботи штабу прийнято ряд додаткових обмежень на території громади. Згідно з критеріями МОЗ, зараз Тернопіль відноситься до "помаранчевої" зони, тому ми повинні запроваджувати додаткові обмеження для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності", - розповів мер.

Що заборонять?

Зокрема, з 26 січня в Тернополі буде заборонено:

роботу закладів харчування після 22:00 (окрім роботи на винос та доставки);

масові зібрання: дискотеки і святкові події;

роботу кінотеатрів та інших закладів культури з заповненістю залів більше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

відвідування ТРЦ без COVID-сертифікатів або негативного результату ПЛР-тесту.

При цьому весь персонал закладів громадського харчування, торгівлі та інших закладів побутового обслуговування населення (крім товарів першої необхідності), повинен бути на 100% вакцинований від коронавірусу.

Школи на "дистанційку"

Від завтра учні 5-11 класів за необхідності навчатимуться дистанційно, а учні 1-4 класів - у звичному форматі.

Рішення про перехід на онлайн-навчання керівники шкіл прийматимуть самостійно - відповідно до ситуації з COVID. Садочки ж працюватимуть у звичному режимі.