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Тотальний карантин почав діяти в Києві: що і як працює

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 1 листопада, Київ офіційно перейшов у "червону" зону адаптивного карантину. Відсьогодні в столиці проїзд в громадському транспорті та відвідування ТРЦ дозволено при наявності ПЛР-тесту або covid-сертифіката.

Детальніше про обмеження-читайте в матеріалі РБК-Україна.

Відвідування закладів за COVID-сертифікатом

З 1 листопада тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

  • заклади харчування,
  • готель,
  • установи та заклади соціального захисту,
  • спортзали та фітнес-центри,
  • ЦНАП,
  • Управління праці та соцзахисту,
  • Управління Пенсійного фонду,
  • ТРЦ;

Дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Дистанційне навчання в школах

З 1 листопада навчальний процес в учнів 1-11 класів відновиться в дистанційному форматі. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в Києві.

Робота дитячих садків

Дитячі садки продовжать працювати з дотриманням правил червоної зони та за умови вакцинації 100% персоналу закладів.

Громадський транспорт за сертифікатами про вакцинацію

Метрополітен та інший громадський транспорт столиці продовжить роботу у звичайному режимі, проте пасажири повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Документи не перевірятимуть на вході в транспорт - це робитимуть вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Нагадавши, з 1 листопада в Києві посилюють карантин.

Крім того, Держкомісія ТЕБ і НС вирішила перевести Київ у "червону" зону карантину. Локдаун у столиці почав діяти опівночі 1 листопада.

Раніше повідомлялося, що Київ у "червоній" зоні посилить масковий режим.

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Київ