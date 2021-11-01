Тотальний карантин почав діяти в Києві: що і як працює

У понеділок, 1 листопада, Київ офіційно перейшов у "червону" зону адаптивного карантину. Відсьогодні в столиці проїзд в громадському транспорті та відвідування ТРЦ дозволено при наявності ПЛР-тесту або covid-сертифіката.
Детальніше про обмеження-читайте в матеріалі РБК-Україна.
З 1 листопада тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:
Дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.
З 1 листопада навчальний процес в учнів 1-11 класів відновиться в дистанційному форматі. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в Києві.
Дитячі садки продовжать працювати з дотриманням правил червоної зони та за умови вакцинації 100% персоналу закладів.
Метрополітен та інший громадський транспорт столиці продовжить роботу у звичайному режимі, проте пасажири повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.
Документи не перевірятимуть на вході в транспорт - це робитимуть вибірково спеціальні групи правоохоронців.
Нагадавши, з 1 листопада в Києві посилюють карантин.
Крім того, Держкомісія ТЕБ і НС вирішила перевести Київ у "червону" зону карантину. Локдаун у столиці почав діяти опівночі 1 листопада.
Раніше повідомлялося, що Київ у "червоній" зоні посилить масковий режим.