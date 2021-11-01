Тотальний карантин почав діяти в Києві: що і як працює

Відвідування закладів за COVID-сертифікатом

З 1 листопада тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

заклади харчування,

готель,

установи та заклади соціального захисту,

спортзали та фітнес-центри,

ЦНАП,

Управління праці та соцзахисту,

Управління Пенсійного фонду,

ТРЦ;

Дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Дистанційне навчання в школах

З 1 листопада навчальний процес в учнів 1-11 класів відновиться в дистанційному форматі. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в Києві.

Робота дитячих садків

Дитячі садки продовжать працювати з дотриманням правил червоної зони та за умови вакцинації 100% персоналу закладів.

Громадський транспорт за сертифікатами про вакцинацію

Метрополітен та інший громадський транспорт столиці продовжить роботу у звичайному режимі, проте пасажири повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Документи не перевірятимуть на вході в транспорт - це робитимуть вибірково спеціальні групи правоохоронців.