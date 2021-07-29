Три регіони мають загрозливу тенденцію COVID-захворюваності, - МОЗ

Наразі в Україні немає ознак спалаху захворюваності коронавірусом. Однак три регіони показують загрозливу тенденцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігора Кузіна в інтерв'ю "Українській правді" .

За його словами, більшість регіонів перебуває на рівні плато.

"Поки що ми можемо сказати, що в Україні немає ознак спалаху захворюваності ковідом. За підсумками кількох минулих днів ми бачимо, що більшість регіонів перебуває на рівні плато. Загрозливу тенденцію зараз показує Київ, Харківська та Луганська області", - сказав Кузін.