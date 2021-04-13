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За три дні "червоної" зони у Харківській області поліція виявила понад 150 порушень

Автор: Инна Собора

У Харківскій області з 11 квітня діє "червона" зона карантинних обмежень через коронавірус. За цей час поліція вже зафіксувала 156 порушень.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Так, правоохоронці склали 44 адмінпротоколи за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Крім того, за цей час уже винесли 112 постанов за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот.

Загалом за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, згідно з рішенням держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, "червона зона" в регіоні почала діяти з 00:00 11 квітня.

РБК-Україна писало, що до цього нові карантинні обмеження почали діяти в самому обласному центрі. Але вони не вплинуть на роботу метро Харкова.

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