Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі

У чому суть

Виплати за вакцинацію проводяться в рамках програми допомоги бізнесу єПідтримка. Всі українці, які отримали дві дози вакцини отримають по тисячі гривень, які можна буде витратити на певні послуги. Програма діятиме як цього року, так і наступного. Однак, якщо гроші не будуть витрачені протягом 4 місяців, вони повернуться державі.

На що можна витратити

Витратити тисячу можна буде на:

театр,

кіно,

музей,

спортзал,

концерт,

книги,

квитки на внутрішні авіа-і залізничні рейси.

Три нюанси

Тільки "Дія". Як повідомив Федоров, на першому етапі виплата буде доступна з 19 грудня тільки в додатку "Дія".

Звичайна карта не підходить. Отримати тисячу гривень за вакцинацію на звичайну карту не можна. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів. Відкрити карту можна буде і онлайн, і офлайн. Зняти гроші з картки або перевести їх на іншу картку не можна. Один з банків, який бере участь у програмі, повідомив, що на обробку заявки буде потрібно до 5 днів.

Не всі сертифікати. Для участі в програмі на першому етапі приймаються тільки "зелені" сертифікати і тільки в додатку "Дія". А ось сертифікат з порталу "Дія" або паперовий від сімейного лікаря не підходять.

Для участі потрібна заявка: інструкція

Пілот проекту стартує з 13 грудня. Так, вже з понеділка всі вакциновані громадяни України старше 18 років можуть подати заявку.

Покрокова інструкція