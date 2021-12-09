Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі

Тисячу гривень за вакцинацію українці почнуть отримувати з 19 грудня поточного року. Умовою для отримання виплати є повний курс вакцинації.
Детальніше про те, хто зможе отримати гроші і на що їх можна витратити - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Виплати за вакцинацію проводяться в рамках програми допомоги бізнесу єПідтримка. Всі українці, які отримали дві дози вакцини отримають по тисячі гривень, які можна буде витратити на певні послуги. Програма діятиме як цього року, так і наступного. Однак, якщо гроші не будуть витрачені протягом 4 місяців, вони повернуться державі.
Витратити тисячу можна буде на:
Тільки "Дія". Як повідомив Федоров, на першому етапі виплата буде доступна з 19 грудня тільки в додатку "Дія".
Звичайна карта не підходить. Отримати тисячу гривень за вакцинацію на звичайну карту не можна. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів. Відкрити карту можна буде і онлайн, і офлайн. Зняти гроші з картки або перевести їх на іншу картку не можна. Один з банків, який бере участь у програмі, повідомив, що на обробку заявки буде потрібно до 5 днів.
Не всі сертифікати. Для участі в програмі на першому етапі приймаються тільки "зелені" сертифікати і тільки в додатку "Дія". А ось сертифікат з порталу "Дія" або паперовий від сімейного лікаря не підходять.
Пілот проекту стартує з 13 грудня. Так, вже з понеділка всі вакциновані громадяни України старше 18 років можуть подати заявку.
Покрокова інструкція
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для того, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію цього року потрібно оформити заявку на виплату до 29 грудня. Запуск бета-тесту з наступного тижня анонсував сьогодні на Кабміні прем'єр Денис Шмигаль.
Зазначимо, раніше в Кабміні повідомляли, що працюють над альтернативою "Дії" для тих, хто не має можливості отримати виплати через додаток.