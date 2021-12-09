Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия

В чем суть

Выплаты за вакцинацию проводятся в рамках программы помощи бизнесу еПоддержка. Все украинцы, которые получили две дозы вакцины получат по тысяче гривен, которые можно будет потратить на определенные услуги. Программа будет действовать как в этом году, так и в следующем. Однако, если деньги не будут потрачены в течении 4 месяцев, они вернутся государству.

На что можно потратить

Потратить тысячу можно будет на:

театры,

кино,

музеи,

спортзалы,

концерты,

книги,

билеты на внутренние авиа- и ж/д рейсы.

Три нюанса

Только "Дия". Как сообщил Федоров, на первом этапе выплата будет доступна с 19 декабря только в приложении "Дия".

Обычная карта не подходит. Получить тысячу гривен за вакцинацию на обычную карту нельзя. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту еПоддержка в одном из банков-партнеров. Открыть карту можно будет и онлайн, и офлайн. Снять деньги с карты или перевести их на другую карту нельзя. Один из банков, который участвует в программе, сообщил, что на обработку заявки потребуется до 5 дней.

Не все сертификаты. Для участия в программе на первом этапе принимаются только "зеленые" сертификаты и только в приложении "Дия". А вот сертификат с портала "Дия" или бумажный от семейного врача не подходят.

Для участия нужна заявка: инструкция

Пилот проекта стартует с 13 декабря. Так, уже с понедельника все вакцинированные граждане Украины старше 18 лет могут подать заявку.

Пошаговая инструкция