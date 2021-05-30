У центрі вакцинації в Києві за вихідні щепилися понад 3 тисячі осіб
У Києві за вихідні у центрі вакцинації від COVID-19, відкритому на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення змогли зробити понад 3 тисячі осіб. З них тільки сьогодні прищепилися понад 2 тисячі.
Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"За вихідні в столичному центрі вакцинації від COVID-19, заснованому на базі Міжнародного виставкового центру, щеплено 3467 осіб. Зокрема, сьогодні прищепилися 2072 осіб", - написав він.
За його словами, кількість охочих зробити щеплення від коронавірусу була дуже великою. "Для мене це є свідченням свідомості людей", - додав Поворозник.
Він подякував усім, хто брав участь в організації масової вакцинації.
Нагадаємо, у Києві центр вакцинації від COVID-19 запрацював на базі Міжнародного виставкового центру. Там у перший день роботи вакцинували від коронавірусу 1395 жителів столиці.
Зазначимо, центри вакцинації від коронавірусу також були відкриті у Львові та Одесі. Там вакцину змогли отримати всі охочих, які зареєструвалися в додатку"Дія".
Раніше повідомлялося, що у центрі вакцинації в Києві в перший день роботи зібралася велика черга охочих отримати щеплення. В основному це літні люди, яких запросили сімейні лікарі.