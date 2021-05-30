У центрі вакцинації в Києві за вихідні щепилися понад 3 тисячі осіб

У Києві за вихідні у центрі вакцинації від COVID-19 , відкритому на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення змогли зробити понад 3 тисячі осіб. З них тільки сьогодні прищепилися понад 2 тисячі.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник .

"За вихідні в столичному центрі вакцинації від COVID-19, заснованому на базі Міжнародного виставкового центру, щеплено 3467 осіб. Зокрема, сьогодні прищепилися 2072 осіб", - написав він.

За його словами, кількість охочих зробити щеплення від коронавірусу була дуже великою. "Для мене це є свідченням свідомості людей", - додав Поворозник.

Він подякував усім, хто брав участь в організації масової вакцинації.