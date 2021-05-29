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В Києві відкрився центр вакцинації в МВЦ: у черзі сотні людей

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Субота 29 травня 2021 10:47
В Києві відкрився центр вакцинації в МВЦ: у черзі сотні людей Фото: центр вакцинації запрацював у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві 29 травня почав роботу центр вакцинації від коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру. Там зранку зібралося кілька сотень людей.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Переважно вакцинуватися прийшли пенсіонери, яких запросили сімейні лікарі. Крім того, прийшли молоді люди, які "дізналися про центр вакинації з новин".

У більшості присутніх, з їхніх слів, мотивацією прийти вакцинуватися був не страх захворіти, а бажання, щоб "скоріше завершилася пандемія і локдауни".

Фото: в Києві відкрився центр вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як відомо, щеплення роблять вакциною CoronaVac.

При собі обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія".

Вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години.

Раніше повідомлялося, що на щеплення до центрів вакцинації від COVID в Києві, Одесі та Львові запрошуватимуть телефоном. При цьому обрати вакцину для щеплення не можна.

Нагадаємо, що Одеса відкриє центр вакцинації на стадіоні місцевої юридичної академії з 30 травня.

Київ і Львів відкрили свої центри вже 29 травня.

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