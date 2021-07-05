Центри масової вакцинації від COVID є в кожній області України

Станом на сьогодні, 5 липня центри масової вакцинації від COVID-19 функціонують у кожній області України. За період вакцинальної кампанії було зроблено майже 3 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційну селекторну нараду в Офісі президента.

"В Україні станом на сьогодні зроблено майже 3 млн щеплень проти коронавірусу. Центри масової вакцинації населення відкрилися вже в кожній області", - заявили у Зеленського.

Зазначено, що в Україні спостерігається зменшення кількості хворих на коронавірус. Однак влада має бути готовою до протидії штаму "Дельта".

Також під час наради було акцентовано увагу на збільшенні кількості центрів вакцинації та продовженні нарощування її темпів.