Центри та пункти вакцинації від COVID в Україні відновили роботу

Сьогодні, 8 січня 2022 року, в Україні відновили роботу центри та пункти вакцинації від COVID. Напередодні їх закривали через Різдво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.
"7 січня центри і пункти вакцинації COVID-19 (були, - ред.) закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком", - йдеться в повідомленні.
Контакти та графік роботи пунктів вакцинації доступні за посиланням або за телефоном 0 800 60 20 19.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID для всіх старше 18 років. Передбачається, що ще одна доза має посилити ефективність вакцин і дати кращий захист від нового штаму "Омікрон".
Також стало відомо, як можна записатися на бустерне щеплення онлайн.