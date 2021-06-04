Центри вакцинації на вихідних запрацюють в 5 областях: кого і чим будуть щепити

На цих вихідних Центри вакцинації від коронавірусу запрацюють ще в двох областях. Заголом щепити будуть в п'яти регіонах України.
Про те де, кого і якою вакциною будуть щепити - в матеріалі РБК-Україна.
Центри вакцинації працюватимуть в Києві, Одесі, Львові, Тернополі, а також в Полтаві та ще чотирьох містах Полтавської області. На щеплення запрошуватимуть людей, які записалися через "Дію" або у сімейного лікаря.
Вакцинацію проводитимуть 5 та 6 червня. Центр вакцинації буде відкрито з 10:00 до 17:30 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).
Для зручності організують два потоки:
Щеплення робитимуть у п'ятьох тимчасових Центрах масової вакцинації китайським препаратом CoronaVac. Центрів вакцинації працюватимуть 5 та 6 червня з 9:00 до 18:00.
Де можна вакцинуватися:
Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Центри вакцинації населення працюватимуть в неділю, 6 червня, з 9:00 до 17:00:
На вихідні Центр вакцинації на Арені "Львів" продовжить свою роботу. Також будуть дві додаткові бригади, які вакцинуватимуть населення.
Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть жителям області, які зареєструвалися у додатку "Дія".
Вакцинація триватиме в суботу та неділю з 10:00 до 19:00.
Центр вакцинації розташують на базі комунального підприємства Тернопільської міськради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка" на вулиці Злуки, 45.
Щепити будуть китайською CoronaVac на вихідних.
Нагадаємо, на минулих вихідних центри масової вакцинації від коронавірусу відкрилися у Києві, Львові та Одесі. За вихідні в центрах вакцинації прищепилися майже 5 тисяч громадян.