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Центры вакцинации на выходных заработают в 5 областях: кого и чем будут прививать

Автор: Инна Собора

На этих выходных Центры вакцинации от коронавируса заработают еще в двух областях. Таким образом прививать будут в пяти регионах Украины.

О том где, кого и какой вакциной будут прививать - в материале РБК-Украина.

Центры вакцинации будут работать в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, а также В Полтаве и еще четырех городах Полтавской области. На прививки будут приглашать людей, которые записались через "Дію" или у семейного врача.

Киев

Вакцинацию будут проводить 5 и 6 июня. Центр вакцинации будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: просп. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Для удобства организуют два потока:

  • первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время;
  • второй - для тех, кто также записан в "Дії", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Полтава и область

Прививки будут делать в пяти временных Центрах массовой вакцинации китайским препаратом CoronaVac. Центры вакцинации будут работать 5 и 6 июня с 9:00 до 18:00.

Где можно вакцинироваться:

  • Полтава – на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (проспект Первомайский, 5);
  • Кременчуг - на базе Кременчугского лицея №11 "Гарант" (ул. Первомайская, 53);
  • Лубны - на базе кинотеатра "Киевская Русь" (проспект Владимирский, 16);
  • Горишние Плавни - обособленный админкорпус ЧАО "Горно-обогатительный комбинат" (ул. Строителей, 16).

Одесса

Прививки будут делать вакциной CoronaVac. Центры вакцинации населения будут работать в воскресенье, 6 июня, с 9: 00 до 17: 00:

  • торговом центре "Мегадом", ул. Толбухина, 135;
  • торговом центре "Fontan Sky", пер. Семафорный, 4;
  • СОШ №15 на ул. Крымская, 80-А.

Львов

На выходные Центр вакцинации на Арене "Львов" продолжит свою работу. Также будут две дополнительные бригады, которые будут вакцинировать население.

Прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям области, которые зарегистрировались в приложении "Дія".

Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00.

Тернополь

Центр вакцинации расположат на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Воссоединения, 45.

Прививать будут китайской CoronaVac на выходных.

Напомним, на прошлых выходных центры массовой вакцинации от коронавируса открылись в Киеве, Львове и Одессе. За выходные в центрах вакцинации привились почти 5 тысяч граждан.

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