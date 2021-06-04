Центры вакцинации на выходных заработают в 5 областях: кого и чем будут прививать

На этих выходных Центры вакцинации от коронавируса заработают еще в двух областях. Таким образом прививать будут в пяти регионах Украины.
О том где, кого и какой вакциной будут прививать - в материале РБК-Украина.
Центры вакцинации будут работать в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, а также В Полтаве и еще четырех городах Полтавской области. На прививки будут приглашать людей, которые записались через "Дію" или у семейного врача.
Вакцинацию будут проводить 5 и 6 июня. Центр вакцинации будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: просп. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).
Для удобства организуют два потока:
Прививки будут делать в пяти временных Центрах массовой вакцинации китайским препаратом CoronaVac. Центры вакцинации будут работать 5 и 6 июня с 9:00 до 18:00.
Где можно вакцинироваться:
Прививки будут делать вакциной CoronaVac. Центры вакцинации населения будут работать в воскресенье, 6 июня, с 9: 00 до 17: 00:
На выходные Центр вакцинации на Арене "Львов" продолжит свою работу. Также будут две дополнительные бригады, которые будут вакцинировать население.
Прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям области, которые зарегистрировались в приложении "Дія".
Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00.
Центр вакцинации расположат на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Воссоединения, 45.
Прививать будут китайской CoronaVac на выходных.
Напомним, на прошлых выходных центры массовой вакцинации от коронавируса открылись в Киеве, Львове и Одессе. За выходные в центрах вакцинации привились почти 5 тысяч граждан.