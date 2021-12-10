ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тисяча за вакцинацію. Товари можна буде придбати не скрізь

Новость на русском →
П'ятниця 10 грудня 2021 16:21
Тисяча за вакцинацію. Товари можна буде придбати не скрізь Фото: в "Дія" розповіли, чи можна придбати книгу в супермаркеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Придбати товари або будь-яку іншу послугу за тисячу гривень, які видадуть за вакцинацію, можна буде лише у того бізнесу, чий МСС-код був прийнятий Кабінетом міністрів. Таким чином, купити книгу в супермаркеті не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

Як повідомили в "Дія", оплата за товар не пройде, якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії.

Зокрема, книгу не можна буде придбати в продуктовому магазині або на заправці. При цьому будь-яку книгу можна буде придбати в книжковому магазині.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою "єПідтримка".

Крім того, РБК-Україна опублікувало інструкцію, як отримати і на що витратити тисячу за вакцинацію.

Додамо, що перша авіакомпанія оголосила про участь у цій програмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Дія
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус