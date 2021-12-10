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Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде

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Пятница 10 декабря 2021 16:21
Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде Фото: в "Дия" рассказали, можно ли приобрести книгу в супермаркете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Приобрести товары или любую другую услугу за тысячу гривен, которые выдадут за вакцинацию, можно будет лишь у того бизнеса, чей МСС-код был принят Кабинетом министров. Таким образом, купить книгу в супермаркете не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дия".

Как сообщили в "Дия", оплата за товар не пройдет, если бизнес зарегистрирован в другой категории.

В частности, книгу нельзя будет приобрести в продуктовом магазине или на заправке. При этом любую книгу можно будет приобрести в книжном магазине.

Напомним, ранее Кабмин утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой "еПоддержка".

Кроме того, РБК-Украина опубликовало инструкцию, как получить и на что потратить тысячу за вакцинацию.

Добавим, что первая авиакомпания объявила об участии в этой программе.

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