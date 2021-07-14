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Вчені дали COVID-прогноз в Україні на найближчі тижні

Автор: Наталья Скороход

В Україні знизиться захворюваність на коронавірус у найближчі два тижні. Такий прогноз дали вчені з Національної академії наук України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.

Вчені вважають, що в найближчі два тижні захворюваність коронавірусом в Україні буде падати. Про це говорять прогнозні обчислення.

У період з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижче - 442.

"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 і 442 - протягом тижня 21-27 липня 2021", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на за минулу добу в Україні зареєстровано 481 новий випадок коронавірусу. При цьому найбільша кількість хворих зберігається в Києві.

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Коронавірус