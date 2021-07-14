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Ученые дали COVID-прогноз в Украине на ближайшие недели

Автор: Наталья Скороход

В Украине снизится заболеваемость коронавирусом в ближайшие две недели. Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

Ученые считают, что в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет падать. Об этом говорят прогнозные вычисления.

В период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже - 442.

"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено тенденцию увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равна 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию за прошедшие сутки в Украине зарегистрирован 481 новый случай коронавируса. При этом наибольшее количество заболевших сохраняется в Киеве.

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