Ученые дали COVID-прогноз в Украине на ближайшие недели

В Украине снизится заболеваемость коронавирусом в ближайшие две недели. Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН .

Ученые считают, что в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет падать. Об этом говорят прогнозные вычисления.

В период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже - 442.

"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено тенденцию увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равна 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021", - говорится в сообщении.