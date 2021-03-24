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Вчені прогнозують ріст COVID-випадків в Україні як мінімум до квітня

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук України опублікували новий прогноз поширення коронавірусу в країні. В середньому на початку квітня може бути до 20 тисяч нових випадків.

Про це говориться в прогнозі вчених.

Вчені вважають, що середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнюватиме 16217 (Prophet) і 15063 (SEIR-U) протягом тижня 24-30 березня 2021 року та 19759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня - 6 квітня 2021 року.

Зазначимо, COVID-статистика в Україні погіршується, за минулу добу виявили черговий ріст випадків. МОЗ повідомив про 14 174 нових заражень коронавірусом.

Крім того, в країні другий день поспіль фіксують антирекорд по смертельним випадкам. Вчора померли ще 342 людини.

Нагадаємо, в Україні розширили "червону" зону карантину, додавши Львівську область. Тепер в цій зоні Київ та вісім регіонів.

Зазначимо, в Україні циркулює мутація "британського" штаму коронавірусу. У МОЗ розповіли, чим він небезпечний.

Додамо, в Україні міста і області почали вводити посилені карантинні обмеження через пандемію коронавірусу.

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