Україна домовляється про постачання 5 млн доз вакцини від COVID з ОАЕ

Україна домовляється з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) про постачання 5 млн доз вакцини від COVID . Мова йде про препарат китайської компанії Sinopharm.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій .

Повідомляється, що з робочою поїздкою в ОАЕ перебуває делегація з участю віце-прем'єра, міністра реінтеграції Олексія Резнікова, голови Офісу президента Андрія Єрмака і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Також повідомляється, що пріоритетним для України є питання поставок вакцини від COVID. Зокрема, еміратська компанія разом з китайським виробником "Сінофарм" налагодила виробництво інактивованої вакцини під назвою Hayat-Vax COVID-19.

"На зустрічі обговорили можливість постачання до України як мінімум 5 млн доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько 2 мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021, а завдяки поетапій розробці він досягне потужності 200 млн доз на рік", - йдеться в повідомленні.