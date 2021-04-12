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Україна домовляється про постачання 5 млн доз вакцини від COVID з ОАЕ

Автор: РБК-Україна

Україна домовляється з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) про постачання 5 млн доз вакцини від COVID. Мова йде про препарат китайської компанії Sinopharm.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що з робочою поїздкою в ОАЕ перебуває делегація з участю віце-прем'єра, міністра реінтеграції Олексія Резнікова, голови Офісу президента Андрія Єрмака і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Також повідомляється, що пріоритетним для України є питання поставок вакцини від COVID. Зокрема, еміратська компанія разом з китайським виробником "Сінофарм" налагодила виробництво інактивованої вакцини під назвою Hayat-Vax COVID-19.

"На зустрічі обговорили можливість постачання до України як мінімум 5 млн доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько 2 мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021, а завдяки поетапій розробці він досягне потужності 200 млн доз на рік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що для вакцинації в Україні можуть дозволити препарат від Sinopharm.

Також повідомлялося, що ОАЕ можуть стати першою країною в світі з колективним імунітетом від COVID. На початок березня першу дозу вакцини там отримали понад 60% населення.

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Новини України Об'єднані Арабські ЕміратиВакцинаКоронавірус
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