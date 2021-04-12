Украина договаривается о поставке 5 млн доз вакцины от COVID из ОАЭ

Украина договаривается с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставке 5 млн доз вакцины от COVID . Речь идет о препарате китайской компании Sinopharm.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .

Сообщается, что с рабочей поездкой в ОАЭ находится делегация с участием вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Также сообщается, что приоритетным для Украины является вопрос поставок вакцины от COVID. В частности, эмиратская компания вместе с китайским производителем "Синофарм" наладила производство инактивированной вакцины под названием Hayat-Vax COVID-19.

"На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины. На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около 2 миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год", - говорится в сообщении.