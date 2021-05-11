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Україна має домовлятися про виробництво COVID-вакцин на своїй території, - Зеленський

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 14:51
Україна має домовлятися про виробництво COVID-вакцин на своїй території, - Зеленський Фото: Зеленський заявив про необхідність домовитися про виробництво COVID-вакцин в Україні (president.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками COVID-вакцин. Країна має запустити на своїй території виробництво препаратів.

Про це глава держави заявив на нараді 11 травня, передає прес-служба Офісу президента.

"Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію", - зазначив він.

Зеленський окремо наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво у країні вакцин проти коронавірусу, якщо на міжнародному рівні буде ухвалено рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна веде переговори на поставку вакцин від коронавірусу на 2022 та 2023 роки. Це потрібно робити, бо наразі у світі спостерігається дефіцит вакцин.

Він наголосив, що цьогоріч в Україну планують доставити 48 млн доз препаратів для вакцинації 70% українців.

Раніше повідомлялося, що Україна пройшла третю хвилю коронавірусу. Втім, у МОЗ попереджають, що розслаблятись зарано і може бути ще й четверта хвиля COVID-19.

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