Україна має домовлятися про виробництво COVID-вакцин на своїй території, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками COVID-вакцин. Країна має запустити на своїй території виробництво препаратів.
Про це глава держави заявив на нараді 11 травня, передає прес-служба Офісу президента.
"Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію", - зазначив він.
Зеленський окремо наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво у країні вакцин проти коронавірусу, якщо на міжнародному рівні буде ухвалено рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна веде переговори на поставку вакцин від коронавірусу на 2022 та 2023 роки. Це потрібно робити, бо наразі у світі спостерігається дефіцит вакцин.
Він наголосив, що цьогоріч в Україну планують доставити 48 млн доз препаратів для вакцинації 70% українців.
Раніше повідомлялося, що Україна пройшла третю хвилю коронавірусу. Втім, у МОЗ попереджають, що розслаблятись зарано і може бути ще й четверта хвиля COVID-19.