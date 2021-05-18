RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна цього тижня отримає півмільйона доз вакцини Pfizer з ініціативи COVAX

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні в Україну доставили другу партії вакцини від коронавірусу американської компанії Pfizer. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на цьому тижні Україна очікує поставки майже півмільйона доз даної вакцини з ініціативи COVAX.

Про це Степанов написав у Facebook.

"Тільки в аеропорту "Київ" приземлився літак з вакцинами Pfizer. Загалом, на цьому тижні ми очікуємо майже півмільйона доз Pfizer з ініціативи COVAX", - написав міністр.

У МОЗ зазначили, що нова партія складається з 122 850 доз вакцини Pfizer.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Як пояснили в МОЗ, вакцинувати педагогів і всіх, хто працює в освітній сфері, важливо до початку наступного навчального року, оскільки при введенні жорсткого карантину не планується закриття освітніх установ.

Також РБК-Україна писало, що в МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися, якщо вже перехворів коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Максим СтепановCOVID-19КоронавірусВакцина від коронавірусу