Україна цього тижня отримає півмільйона доз вакцини Pfizer з ініціативи COVAX

"Тільки в аеропорту "Київ" приземлився літак з вакцинами Pfizer. Загалом, на цьому тижні ми очікуємо майже півмільйона доз Pfizer з ініціативи COVAX", - написав міністр.

У МОЗ зазначили, що нова партія складається з 122 850 доз вакцини Pfizer.