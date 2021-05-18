Україна цього тижня отримає півмільйона доз вакцини Pfizer з ініціативи COVAX

Сьогодні в Україну доставили другу партії вакцини від коронавірусу американської компанії Pfizer. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на цьому тижні Україна очікує поставки майже півмільйона доз даної вакцини з ініціативи COVAX.
Про це Степанов написав у Facebook.
"Тільки в аеропорту "Київ" приземлився літак з вакцинами Pfizer. Загалом, на цьому тижні ми очікуємо майже півмільйона доз Pfizer з ініціативи COVAX", - написав міністр.
У МОЗ зазначили, що нова партія складається з 122 850 доз вакцини Pfizer.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.
Як пояснили в МОЗ, вакцинувати педагогів і всіх, хто працює в освітній сфері, важливо до початку наступного навчального року, оскільки при введенні жорсткого карантину не планується закриття освітніх установ.
Також РБК-Україна писало, що в МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися, якщо вже перехворів коронавірусом.