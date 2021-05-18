Украина на этой неделе получит полмиллиона доз вакцины Pfizer по инициативе COVAX

Сегодня в Украину доставили вторую партии вакцины от коронавируса американской компании Pfizer . По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на этой неделе Украина ожидает поставки почти полмиллиона доз данной вакцины по инициативе COVAX.

Об этом Степанов написал в Facebook .

В Минздраве отметили, что новая партия состоит из 122 850 доз вакцины Pfizer.

"Только в аэропорту «Киев» приземлился самолет с вакцинами Pfizer. В общем, на этой неделе мы ожидаем почти полмиллиона доз Pfizer по инициативе COVAX", - написал министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначені для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Как объяснили в Минздраве, вакцинировать педагогов и всех, кто работает в образовательной сфере, важно до начала следующего учебного года, поскольку при введении жесткого карантина не планируется закрытие образовательных учреждений.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться, если уже переболел коронавирусом.