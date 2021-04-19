Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії, - Шмигаль

Святкування Великодня в Україні в цьому році пройде в умовах пандемії. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що Україна вже має досвід святкування в умовах пандемії.
"Хоча у нас і триває вакцинація, проте скупчення людей сьогодні досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливий свято Пасхи, але пандемія коригує наші плани. Упевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною і друзями, але в цьому році нам треба бути розважливими", - підкреслив президент.
Своєю чергою Шмигаль заявив, що "держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії".
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявило, що не планує ініціювати нові обмеження на великодні та травневі свята. У МОЗ вважають, що адаптивний карантин демонструє свою дієвість.
При цьому в Києві карантин можуть посилити на Великдень. Місто вже готує додаткові заходи, щоб запобігти інфекційний вибух.
Також додаткові обмеження на Великдень планують ввести у Львові.