Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії, - Шмигаль

Зеленський зазначив, що Україна вже має досвід святкування в умовах пандемії.

"Хоча у нас і триває вакцинація, проте скупчення людей сьогодні досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливий свято Пасхи, але пандемія коригує наші плани. Упевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною і друзями, але в цьому році нам треба бути розважливими", - підкреслив президент.

Своєю чергою Шмигаль заявив, що "держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії".