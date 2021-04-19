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Украина готовится к празднованию Пасхи в условиях пандемии, - Шмыгаль

Автор: Игорь Литвиненко

Празднование Пасхи в Украине в этом году пройдет в условиях пандемии. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украина уже имеет опыт празднования в условиях пандемии.

"Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными", - подчеркнул президент.

В свою очередь Шмыгаль заявил, что "государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии".

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины заявило, что не планирует инициировать новые ограничения на пасхальные и майские праздники. В Минздраве считают, что адаптивный карантин демонстрирует свою действенность.

При этом в Киеве карантин могут ужесточить на Пасху. Город уже готовит дополнительные меры, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.

Также дополнительные ограничения на Пасху планируют ввести во Львове.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийПасхаДенис ШмыгальКарантинКоронавирус
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